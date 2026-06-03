Почти 20 тонн сомнительных фруктов из Киргизии не пустили в Россию через Озинки

Инспекторы Россельхознадзора и ФСБ пресекли ввоз в РФ почти 20 тонн фруктов с неверными документами.

На международном автомобильном пункте пропуска «Озинки» (трасса Р-208 «Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов») 1 июня была остановлена фура, следовавшая из Республики Киргизия.

В ходе совместной проверки пограничной службы ФСБ и сотрудников Управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям в грузовом отсеке обнаружили крупную партию свежей продукции высокого фитосанитарного риска.

В автомобиле перевозились:

8,9 тонны черешни;

7,9 тонны абрикосов;

около 3 тонн персиков.

В ходе документарной проверки выяснилось, что фитосанитарный сертификат на груз оформлен с нарушениями: в нем был указан только регион назначения без конкретного наименования населенного пункта, что противоречит правилам ввоза.

В связи с выявленным несоответствием вся партия фруктов (общим весом около 20 тонн) не была допущена к ввозу. По итогам проверки перевозчику выдано официальное предписание о возврате продукции отправителю.

Ольга Сергеева