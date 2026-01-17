Саратовские власти высказались о возможной отмене уроков в школах из-за морозов в январе

Министерство образования Саратовской области ответило на вопросы об отмене занятий из-за морозов.

На региональном уровне решения об отмене школьных занятий в связи с сильными морозами не принимаются. Об этом сообщило Министерство образования Саратовской области, комментируя многочисленные обращения жителей, обеспокоенных грядущим резким похолоданием.

Согласно установленным правилам, такое решение находится в компетенции администраций муниципальных образований. Местные власти могут временно приостановить учёбу в школах, основываясь на фактических погодных условиях и локальном прогнозе.

Кроме того, ведомство напомнило о праве родителей самостоятельно принимать решение о посещении ребёнком занятий в сильные холода. В этом случае необходимо лишь заранее уведомить о причинах отсутствия классного руководителя или администрацию учебного заведения.

Ольга Сергеева