Ивантеевская мечеть готовится к юбилейным торжествам

Главная мечеть Ивантеевского района и одна из красивейших в Саратовской области празднует свое 30-летие.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, уже 3 февраля 2026 года для участия в юбилейных мероприятиях сюда съедутся гости со всего региона.

В этот день в Ивантеевке и соседнем городе Пугачеве пройдет выездное заседание президиума ДУМ региона, приуроченное к торжественному событию. Мусульманские религиозные деятели будут работать в районах 3 и 4 февраля.

В рамках визита в Пугачев гостей ожидает экскурсия в Краеведческий музей, а в Ивантеевке состоится гала-ужин «От истоков к созиданию» в честь юбилея мечети.

Участники мероприятия смогут не только пообщаться и вспомнить об истории создания мусульманского храма, в программе вечера также — выступления известных в Саратовской области религиозных деятелей, исполнение нашидов и стихов, просмотр специального подготовленного к 30-летию фильма, а также благотворительный аукцион.

Напомним, возведение мечети в Ивантеевском районе началось в 1996 году после того, как местный меценат Нурали Сулейманов вместе со своей супругой совершили Хадж. В 1997 году мусульманский храм распахнул свои двери. В 2003-2004 годах мечеть подверглась масштабной реконструкции. В ходе нее поменяли крышу и минарет, выполнили внутреннюю отделку и многие другие работы. В 2025 году в мечети появились новые помещения, частично был проведен внутренний ремонт.

Сейчас здание вмещает более 100 человек. Помимо молельного зала в ней имеется библиотека, учебный класс, кухня и служебное помещение для имама. Стоит отметить, что с 1998 года им бессменно является Рамиль-хазрат Мустафин.

Подготовила Наталья Мерайеф