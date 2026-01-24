Из дома с загоревшимся подвалом в Саратове спасатели эвакуировали 7 человек

Пожар в многоквартирном доме Саратова произошел 22 января.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, по адресу проспект 50 лет Октября, 134 в 17:27 по местному времени спасатели получили сообщение о задымлении в пятиэтажке. Возгорание произошло в подвале, площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Для обеспечения безопасности было эвакуировано 7 жильцов. На место происшествия выезжали 3 пожарных расчёта. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Причины происшествия устанавливаются.

Ольга Сергеева