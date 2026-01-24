Юный водитель «Приоры» подбил иномарку и отправил женщину-водителя в больницу

В городе Балаково Саратовской области вечером 22 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Согласно предварительной информации региональной ГАИ, в 19:50 на улице Вокзальная, напротив дома № 5А, столкнулись автомобили «Лада Приора» и Daewoo Nexia. За рулем первого находился 19-летний юноша, вторым управляла 44-летняя женщина.

Женщина-водитель иномарки с полученными травмами была доставлена в медучреждение. Все обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

Алиса Эай