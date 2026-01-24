В Саратовской области из-за аномальных морозов отменили гонку «Лыжни России»

В Татищевском районе Саратовской области приняли решение о переносе даты проведения местного этапа соревнований «Лыжня России».

Как заявил глава района Александр Мордвинцев, гонка, которая должна была состояться 24 января на территории детского лагеря «Дубрава» в селе Вязовка, откладывается в связи с ожидаемыми экстремально низкими температурами. Информация о новом сроке будет опубликована позже.

Согласно метеопрогнозам, в ближайшее время в области установится аномально морозная погода. Прогнозируемое отклонение среднесуточных температур от сезонной нормы может достигать 9 градусов и более.

Ольга Сергеева