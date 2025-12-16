В Заводском районе Саратова приют для животных ищет сотрудника по уходу за собаками

Жителям Саратова предлагают работу по уходу за животными.

В Саратове появилась вакансия для тех, кто хочет связать свою деятельность с помощью братьям меньшим. Соответствующее объявление было опубликовано на одном из популярных онлайн-сервисов по поиску работы.

Работодателем выступает приют для животных, который находится в Заводском районе города. Он ищет сотрудника, в чьи обязанности будет входить непосредственная забота о питомцах: их кормление, выгул и поддержание порядка в вольерах.

Кандидату предлагается гибкий режим труда — график 2/2 или 3/3 суток. Среди плюсов позиции указывается дружная команда и фиксированная оплата в 1700 рублей за каждую отработанную смену.

Ольга Сергеева