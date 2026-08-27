Из окна 4-го этажа на улицу выпал еще один саратовский ребенок

В Энгельсе полуторагодовалый ребёнок выпал из окна четвёртого этажа.

Сегодня в Энгельсе, во 2-м Микрорайоне, произошла очередная трагедия с маленьким ребёнком. По предварительным данным следствия, малыш остался без присмотра, облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры на четвёртом этаже.

Пострадавший госпитализирован, в настоящее время он находится в реанимации. Ребёнку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Следственный комитет проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.

Это уже второй аналогичный случай за последние дни. Позавчера в Заводском районе Саратова также выпал из окна ребёнок.

Ольга Сергеева