В центре Саратова заселят две новые многоэтажки

Минстрой и ЖКХ региона выдал разрешения на ввод в эксплуатацию семи объектов.

В списке — жилые дома, магазины и производственные мощности.

Наиболее масштабные проекты реализует ООО «Специализированный застройщик «Дубль Л-Риэлт»». Компания получила разрешения сразу на два жилых дома — № 10 и № 11 — в Кировском районе Саратова. Они входят в квартал между улицами Тархова, Соколова, Козлитина и Кузнецова.

Также введены в строй два магазина — в Новосоколовогорском жилом районе и на 1-м Ангарском проезде. Оба объекта построены силами физических лиц.

Среди промышленных объектов — база по хранению и переработке сельхозпродукции от ООО «ПокровскАгро», ремонтно-складское хозяйство автотранспортного цеха АО «МЗ Балаково» и узел приёма щелочных стоков на предприятии ООО «Саратоворгсинтез». Адреса двух последних объектов в реестре не указаны.

Ольга Сергеева