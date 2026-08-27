Саратовский лес «Три сестры» продают дешевле миллиона рублей

В Саратовской области продают уникальный лесной уголок.

В Воскресенском районе, у села Софьино, выставлен на продажу необычный природный объект — 200 гектаров лесного фонда с прудом по имени «Три сестры». Участки оформлены в аренду на 49 лет, вместе с ними сдаётся акватория пруда и береговая полоса для пляжа.

Территория расположена на берегу реки Глотовка. В объявлении её называют уникальной по красоте и местоположению — идеальное место для базы отдыха, гостевых домов, эко-глэмпинга или даже собственной усадьбы.

Цена в объявлении указана символическая — 999 тысяч рублей, что составляет всего 50 рублей за сотку. Однако продавец не уточнил, является ли эта сумма окончательной или ориентировочной.

Ольга Сергеева