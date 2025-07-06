Саратовский Минтранс анонсировал скорое изменение маршрутов «Валдаев»

В Министерстве транспорта Саратовской области рассказали о перспективах развития скоростных речных перевозок на судах типа «Валдай».

В ответ на обращения жителей, желающих совершать однодневные поездки между Саратовом и Балаково, ведомство сообщило о планах по корректировке расписания.

«По мере поступления новых судов типа «Валдай-45Р» мы будем пересматривать существующее расписание и маршрутную сеть», — пояснили в министерстве. В июле к уже действующим судам добавится новый «Валдай» под названием «Петр Столыпин», который начнет регулярные рейсы по направлению Саратов-Балаково.

Всего регион ожидает поставку пяти таких скоростных судов с предприятия-производителя из Нижнего Новгорода. Это позволит значительно расширить возможности речного сообщения между населенными пунктами области.