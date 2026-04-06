В специальной военной операции геройски погиб балаковский боец Галикин Денис

В Балаковском районе простятся с погибшим на СВО Денисом Галикиным.

Администрация муниципалитета с прискорбием сообщила о гибели участника специальной военной операции Дениса Юрьевича Галикина.

Боец родился 29 января 1979 года в Пскове. Его жизнь оборвалась 24 декабря 2024 года при выполнении боевых задач в ходе СВО.

Муниципалитет выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. Подчеркивается, что земляк проявил себя как истинный герой, отдав жизнь за защиту Родины.

Прощание с Денисом Юрьевичем состоится 7 апреля с 12:00 до 13:00 в церкви Иоанна Богослова.

