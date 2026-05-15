В Саратове продолжается масштабный ремонт дорог

Дороги приводят в норму по новой региональной программе.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, на эти цели из областного бюджета было выделено дополнительное финансирование в 1 млрд рублей.

Сейчас работы ведутся на 8 улицах.

— Улица Н.М. Тулайкова

— Улица Техническая

— Улица Тульская

— Улица Барнаульская

— Автомобильная дорога на 2-ю Гуселку

— Улица С.Ф. Тархова

— Улица Астраханская

— Улица Академика О.К. Антонова

Выполняется фрезеровка, монтаж бортового камня, устройство верхнего и нижнего слоев асфальтобетона. Чтобы снизить нагрузку на автомагистрали, работы в основном проводятся в ночные часы. Ранее этот вопрос проговаривали с подрядными организациями, руководством муниципалитета. На дороге на 2-ю Гуселку и на улице 4-й Прудовой сняли старое асфальтовое покрытие на участке протяженностью свыше 1,1 км. Всего планируется отремонтировать почти 5 км.

В текущем году в Саратове в рамках дополнительного регионального финансирования планируется отремонтировать 22 участка дорог. На всех объектах ведётся строительный контроль: специалисты проверяют соответствие применяемых материалов проектной документации, соблюдение технологии укладки асфальтобетона, толщину слоёв дорожного покрытия.

— Параллельно продолжаются работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному нашим президентом Владимиром Путиным. В Саратове, например, ремонтируется большой участок на улице Усть-Курдюмской, которая соединяет несколько микрорайонов с центральной частью города. Там почти завершены работы по укладке нижнего слоя асфальта, — отметил глава региона в соцсетях.

