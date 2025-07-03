Из-за холодной погоды саратовцы тяжелее переносят ОРВИ и грипп летом

В Саратовской области за неделю зарегистрировано 4 921 случай заболевания ОРВИ и гриппом.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, это на 2,1% меньше, чем на предыдущей неделе. Однако госпитализации увеличились на 5,1% — до 165 человек против 157 ранее.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков заявил, что ситуация находится под контролем. При этом отмечается рост заболеваемости коронавирусом: за неделю выявлено 39 случаев против 35 ранее.

По словам министра, на распространение инфекций влияют погодные условия и ослабленный иммунитет. Также зарегистрировано 36 случаев кори, из них 20 — у детей. Заболевания выявлены в Саратове, Энгельсе и нескольких районах области.