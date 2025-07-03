Саратовская параатлетка Мария Колобова завоевала два золота на Кубке чемпионов России

На престижных соревнованиях в Чебоксарах воспитанница саратовской школы «РиФ» Мария Колобова (класс T35) одержала победу в двух дисциплинах:

100 метров — результат 15.84 сек (норматив мастера спорта России);

— результат 15.84 сек (норматив мастера спорта России); 200 метров — 32.21 сек (норматив мастера спорта международного класса).

В соревнованиях участвовали 300 сильнейших параатлетов из 40 регионов РФ. Подготовкой Марии занимается заслуженный тренер России Таисия Борисова. Школа «Реабилитация и Физкультура» специализируется на адаптивном спорте.



Выступления Колобовой подтвердили её статус одного из лидеров российской паралимпийской сборной в беговых дисциплинах.