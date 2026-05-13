Из-за крупной аварии на коллекторе и ливня в Балакове затопило дворы и дороги

В Балакове Саратовской области снова топит дворы после прорыва коллектора.

Сегодня, 13 мая, администрация Балаковского района сообщила о новой волне затоплений. После сильного дождя водой залило дворовые территории и участки, где ранее случилась авария на коллекторе. Коммунальщики уже приступили к откачке.

Напомним, прорыв на улице Вокзальной произошёл 4 мая. Тогда из-за аварии образовались огромные провалы в асфальте, а 6 мая коллектор вернули в штатный режим. Однако глава района Сергей Барулин признал, что при повторном обвале грунта подвалы снова может затопить. Сейчас специалисты «Водоканала» расширяют котлованы и устанавливают щиты, чтобы укрепить грунт.

Работы по откачке уже проведены на улицах Комсомольской, Трнавской, Братьев Захаровых, Факеле Социализма, Красноармейской и у школы № 25. Барулин также сообщил, что муниципалитету потребуется финансовая помощь региона для закупки техники и завершения аварийных работ. Прокуратура, в свою очередь, внесла представление директору «Балаково-Водоканала».

Жители могут оставить заявку на откачку по телефону диспетчерской службы «Комбината благоустройства»: 8 (8453) 46-80-25. Все службы, по заверению чиновника, работают круглосуточно.

Ситуация крайне напоминает коммунальный коллапс в Энгельсе, где уже 2 недели борются с аварией на канализационном коллекторе.

Ольга Сергеева