В Саратовской облдуме обсудили выдвижение на выборы Сталина и умерших людей из нейросетей

Саратовские депутаты поспорили о «кандидате Сталине» и нейросетях.

Сегодня, 13 мая, в Саратовской областной думе заседание комитета по госстроительству едва не превратилось в театр абсурда. Поводом стало обсуждение законопроекта о запрете использования нейросетей в предвыборной агитации. Однако дискуссия неожиданно ушла в мистическое русло — депутаты заговорили о выдвижении умерших людей.

Автор поправок Сергей Овсянников предлагает законодательно заблокировать использование в агитматериалах сгенерированных ИИ изображений и голосов, в том числе принадлежащих ушедшим из жизни или вымышленным персонажам. Исключение одно: партия может использовать образы только реально выдвинутых ею живых кандидатов.

Коллегу тут же проверил на прочность депутат Владимир Есипов. Он спросил: а если какая-нибудь партия захочет выдвинуть на выборы в облдуму Иосифа Сталина — его портрет использовать разрешат? Овсянников парировал мгновенно и с иронией: для регистрации нужно личное заявление.

«Без комментариев. Я комментировать не могу. Побаиваюсь выдвигать человека умершего, тем более Иосифа Виссарионовича, а вдруг что получится», — ответил автор законопроекта.

Точку в споре поставила зампред облизбиркома Татьяна Комольцева. Она отметила, что использовать изображение выдвинутого кандидата можно, но если он умер, то на этапе заверения списка его всё равно исключат.

Так что «вождь всех народов» в бюллетене саратовцам в ближайшее время вряд ли грозит.

Ольга Сергеева