Из-за плотины возбуждено уголовное дело в отношении главы Ершовского района

Главу Ершовского района заподозрили в махинациях с ремонтом плотины.

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Ершовского района. Информация опубликована в telegram-канале регионального СУ СК 6 марта.

Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, речь идет о контракте на ремонт плотины у села Перекопное. Администрация заключила договор с индивидуальным предпринимателем на сумму свыше двух миллионов рублей.

Следователи считают, что в октябре 2024 года глава района единолично подписал документ о приемке работ, хотя обязательная экспертиза, предусмотренная контрактом, проведена не была. Позже эксперты установили: реальная стоимость выполненных работ оказалась более чем вдвое ниже заявленной и составила 996 тысяч рублей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют чиновника на причастность к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.

Ольга Сергеева