Саратовцам сдают в аренду букет из 101 розы для фотосессий

В Саратове перед 8 Марта начали сдавать в аренду букеты из 101 розы для фото.

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось необычное предложение для саратовцев в преддверии женского праздника. Горожане могут арендовать роскошный букет из 101 розы — ровно на то время, которое нужно для эффектной фотосессии.

Автор объявления пояснил, что услуга предназначена для тех, кто не готов тратить крупные суммы на цветы, которые завянут через несколько дней. Продавец привозит свежие розы в указанное место (кафе, домой или в студию) на 15–20 минут. Этого времени достаточно, чтобы сделать десятки снимков и записать сторисы для соцсетей.

Стоимость услуги — от 1400 рублей.

Ольга Сергеева