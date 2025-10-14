Прокуратура требует взыскать с «курихинских» СМИ 800 тысяч рублей

В Арбитражном суде Саратовской области началось рассмотрение иска о признании недействительными двух государственных контрактов на общую сумму 799 910 рублей, заключенных между Главным управлением МВД и компанией «Медиа Мир», аффилированной с Сергеем Курихиным.

Прокурор Антон Чижов заявил, что контракты 2023 года на размещение социальной рекламы безопасности дорожного движения в соцсетях нарушают законодательство о закупках. По версии надзорного ведомства, были установлены дискриминационные требования к участникам, отсутствовало техническое задание, выявлены идентичные коммерческие предложения и завышенная стоимость контрактов.

Представители ответчиков оспаривают требования прокуратуры. Судья Роман Стожаров назначил основное заседание на 18 ноября, запросив у сторон дополнительные пояснения, — сообщает «Саратов 24».

Ольга Сергеева