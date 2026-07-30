Из зоны СВО не вернулись живыми еще шесть мужественных бойцов Саратовской области

В Саратовской области простились с шестью бойцами, погибшими на фронте.

В Новобурасском районе похоронили ефрейтора Алексея Евдошенко. Мобилизованный в 2022 году, он служил старшим стрелком и погиб 16 июля под Дорожнянкой в Запорожской области.

В Петровске простились с Александром Дугиным. Уроженец города 1976 года рождения, выпускник местной школы и ПТУ, после флота работал наладчиком в строительной сфере в Саратове и Энгельсе. Он ушёл из жизни 12 апреля.

Также траурные церемонии прошли в Марксовском районе — там проводили Кирилла Родина, в Энгельсском — Александра Емельянова и Николая Гайворонского. В Саратове подтвердили гибель Виктора Кондратенко.

Семьям погибших выразили соболезнования губернатор и главы муниципалитетов.

Ольга Сергеева