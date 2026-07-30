Нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения привели к двум ДТП на переездах в Саратовской области с начала года

В первом полугодии 2026 года в Саратовской области на полигоне Приволжской железной дороги произошло 2 дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах (годом ранее – 3 ДТП).

Их виновниками были водители автотранспортных средств, нарушившие правила дорожного движения.

Основными причинами ДТП остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум или на запрещающий сигнал светофора, попытки водителей проехать перед близко идущим составом, а также пересечение путей вне переезда.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в Саратовской области ведётся мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами.

Для снижения количества происшествий на переездах ПривЖД регулярно с водителями проводится разъяснительная работа, обращается внимание на важность соблюдения ПДД. Работники магистрали совместно с ГИБДД организовывают профилактические акции на переездах, беседы в автотранспортных предприятиях и автошколах.

ПривЖД напоминает автомобилистам: при подъезде к железнодорожным путям необходимо руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, положением шлагбаума и помнить, что у поезда есть преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

Согласно статье 12.10 КоАП РФ пересечение рельс вне железнодорожного переезда влечёт наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.