Из зоны СВО не вернулись ещё шесть жителей региона

Саратовская область простилась с погибшими на фронте бойцами.

Администрации районов сообщили о прощании с земляками, отдавшими жизни при выполнении боевого долга.

Владик Гиззатов — уроженец посёлка Колос Марксовского района, рядовой, служил помощником гранатомётчика в мотострелковых войсках. Прощание прошло в колосовском Доме досуга.

Денис Газизов — житель Ровенского района. Церемония прощания состоялась 24 мая.

Сергей Чабаненко — уроженец Энгельсского района. О гибели военнослужащего проинформировала районная администрация.

Сергей Кондраченков и Валерий Митюшкин — бойцы из Балаковского района: Сергей Кондраченков родился 6 мая 1963 года в посёлке Первосоветск Уральской области, погиб 20 января 2025 года. Валерий Митюшкин родился 28 февраля 1962 года в городе Братск, погиб 4 января 2026 года.

Алексей Пруцков — житель Аркадакского района. Церемония прощания с погибшим уже состоялась.

Администрация районов выразила глубокие соболезнования семьям погибших. В память о героях будут проведены памятные мероприятия на местах их рождения и проживания.

Власти окажут родным и близким военнослужащих всю необходимую поддержку в соответствии с действующими мерами социальной помощи участникам СВО и их семьям.

Ольга Сергеева