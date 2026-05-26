Саратовский завод заплатит поставщику миллионы за фальсификат молока с растительным жиром

Арбитражный суд Саратовской области вынес решение по спору молокопроизводителей.

Конфликт возник между нижегородским ООО «Молтранс» и «Саратовским молочным комбинатом», сообщает «Коммерсантъ».

ООО «Молтранс» подало иск с требованием взыскать с комбината 30,9 млн рублей за поставленную партию молока. В ответ «Саратовский молочный комбинат» выдвинул встречный иск на 55 млн рублей — предприятие заявило, что продукция оказалась некачественной. Лабораторные исследования подтвердили: в сырье обнаружены жиры немолочного происхождения.

В итоге суд признал факт поставки, а также подтвердил законность зачёта требований, который комбинат провёл ещё до начала процесса. Всвязи с этим штрафные санкции были снижены до 10,8 млн рублей; с молокозавода в пользу ООО «Молтранс» взыскан остаток в размере 20 млн рублей.

Вынесенное решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ольга Сергеева