Издана книга о фронтовом священнике Николае Архангельском

Издано второе, дополненное издание книги «Служение Богу и людям» о жизни и деяниях фронтового священника-протоиерея Николая Архангельского.

Выпуск книги приурочен к значимым датам — Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Авторами выступают дочь священнослужителя Людмила Архангельская и куратор музея истории Саратовской митрополии Ольга Гришанина.

На презентации книги был показан документальный фильм, раскрывающий судьбы священнослужителей Саратовской епархии периода Великой Отечественной войны посредством архивных материалов и семейных документов священников.

Подготовила Ольга Сергеева