В Саратовской области ищут обрубщика литья на зарплату до 300 тысяч рублей в месяц

В Саратове открылись несколько вакансий с зарплатой от 150 до 300 тысяч рублей.

Как сообщили в министерстве труда и соцзащиты региона, эти предложения могут привлечь внимание как опытных специалистов, так и тех, кто ищет новые карьерные возможности.

Основные вакансии:

Старший инженер по обеспечению качества

Зарплата: 200-300 тысяч рублей.

Обязанности: Создание тест-планов регрессионного тестирования, развитие процессов и создание автотестов для бекэнд-сервисов.

Обрубщик для обработки литья и сварных изделий (Балаково)

Зарплата: 150-300 тысяч рублей.

Условия: Служебное жилье, оплата питания, проезда, бензина и добровольное медицинское страхование (ДМС).

Менеджер по продаже сельскохозяйственной техники

Зарплата: 250 тысяч рублей.

Условия: ДМС и служебный транспорт.

Все указанные вакансии размещены на сайте «Работа России», где обязаны публиковать свои предложения компании и индивидуальные предприниматели с числом сотрудников свыше 25. Также эта обязанность касается органов местного самоуправления и государственных предприятий. Вакансии с «Работы России» продублированы в кадровых центрах, что облегчает доступ к ним для соискателей.

Ольга Сергеева