В Саратовской области ищут обрубщика литья на зарплату до 300 тысяч рублей в месяц

В Саратове открылись несколько вакансий с зарплатой от 150 до 300 тысяч рублей.
Как сообщили в министерстве труда и соцзащиты региона, эти предложения могут привлечь внимание как опытных специалистов, так и тех, кто ищет новые карьерные возможности.
Основные вакансии:
- Старший инженер по обеспечению качества
- Зарплата: 200-300 тысяч рублей.
- Обязанности: Создание тест-планов регрессионного тестирования, развитие процессов и создание автотестов для бекэнд-сервисов.
- Обрубщик для обработки литья и сварных изделий (Балаково)
- Зарплата: 150-300 тысяч рублей.
- Условия: Служебное жилье, оплата питания, проезда, бензина и добровольное медицинское страхование (ДМС).
- Менеджер по продаже сельскохозяйственной техники
- Зарплата: 250 тысяч рублей.
- Условия: ДМС и служебный транспорт.
Все указанные вакансии размещены на сайте «Работа России», где обязаны публиковать свои предложения компании и индивидуальные предприниматели с числом сотрудников свыше 25. Также эта обязанность касается органов местного самоуправления и государственных предприятий. Вакансии с «Работы России» продублированы в кадровых центрах, что облегчает доступ к ним для соискателей.
