Известный врач из Индии провел саратовцам высокотехнологичные операции

Индийский хирург с мировым именем провел сложные операции в Энгельсской больнице Саратовской области.

В городской клинической больнице № 1 Энгельса состоялся уникальный мастер-класс: 5 марта в медучреждении работал ведущий ортопед из Индии Рамеш Сингх. Доктор, который руководит направлением Biorad Medisys Catagory и курирует международный рынок эндопротезов коленных суставов, приехал в Саратовскую область, чтобы поделиться опытом с коллегами. Об этом сообщает издание «Регион 64».

Рамеш Сингх, за плечами которого четверть века практики в эндопротезировании и артропластике, является одним из разработчиков инновационных ортопедических решений. Вместе с главным врачом больницы Асланом Юановым и заведующим травматологией Асланом Имамовым индийский эксперт провел три высокотехнологичные операции: две по замене тазобедренных суставов и одну — коленного.

В медицинском учреждении отметили, что такое сотрудничество помогает местным специалистам осваивать современные методики и повышать качество лечения пациентов.

Ольга Сергеева