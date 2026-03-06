Утром в Саратове на мосту загорелся грузовик

На новом мосту Саратов — Энгельс полностью сгорел грузовик.

Сегодня утром на новом мостовом переходе через Волгу, соединяющем Саратов и Энгельс в районе села Пристанное, произошёл серьёзный пожар. Как сообщил очевидец в редакцию «СарИнформа», загорелся грузовой автомобиль.

На кадрах, снятых с места происшествия, видно, что пламя полностью охватило кабину машины. В результате пожара она выгорела дотла.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Причины возгорания также пока не установлены. Официальных комментариев от экстренных служб не поступало.

Ольга Сергеева