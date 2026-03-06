Развитие Энгельсского района: новые проекты, зелень и общественный контроль

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочую встречу с главой Энгельсского района Максимом Леоновым.

Как сообщил глава региона в соцсетях, в ходе встречи обсудили планы по дальнейшему развитию муниципалитета на 2026-й год.

Уточняется, что благоустройство остается одним из ключевых направлений. В этом году благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в Энгельсе продолжат реализацию проектов, которые выбрали сами жители. Речь идет о развитии экопарка в Летном городке, обновлении городского стадиона и благоустройстве территории у ДК «Строитель».

Особое внимание — озеленению. Весной в городе планируется высадить более 250 деревьев, 500 кустарников и почти 96 тысяч цветов. Чтобы общественные пространства содержались в порядке, муниципалитет закупит еще 15 единиц спецтехники. Власти продолжат обновлять остановки: в планах установить 30 новых павильонов и отремонтировать 15 существующих.

Важно, чтобы все работы велись качественно и в срок. Глава региона поручил муниципалитету сформировать профильные комиссии, которые будут контролировать подрядчиков на каждом этапе. Жители должны видеть реальные изменения, — уверен Бусаргин.

Ольга Сергеева