Власти Саратовской области контролируют отопление в непогоду с похолоданием

В школах и больницах Саратовской области снова включили батареи.

Апрель преподнес сюрприз в виде резкого похолодания. Вслед за холодом в социальные учреждения региона вернулось тепло. Губернатор Роман Бусаргин поставил задачу 27 апреля точечно корректировать подачу отопления в детсадах, школах и больницах, ориентируясь на реальную погоду за окном, а не на календарь.

«Ситуация на личном контроле. Каждое обращение от родителей или врачей должно быть отработано в моменте», — подчеркнул глава региона, потребовав от министерств и глав районов предельной оперативности.

Напомним, официально отопительный сезон в Саратове и Энгельсе завершился ещё 1 апреля. Но аномальный холод в конце месяца вынудил власти сделать исключение для самых уязвимых учреждений — и паровое отопление вновь запустили в детских садах, школах и больницах.

Ольга Сергеева