Саратовская область заняла 68-е место в рейтинге материального благополучия регионов

Саратовская область опустилась на 68-ю позицию в общероссийском рейтинге материального благополучия населения. Исследование было подготовлено РИА Новости на основе статистических данных Росстата и Центробанка.

При составлении рейтинга учитывались ключевые экономические показатели, включая уровень доходов населения, процент жителей за чертой бедности, объем банковских вкладов и доступность ипотечного кредитования.

Традиционно первые места в рейтинге заняли регионы-доноры федерального бюджета, тогда как последние позиции остались за республиками Северного Кавказа и Тывой.

Алена Орешкина