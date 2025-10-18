Качество водоснабжения улучшили для 247 тысяч саратовцев

По масштабной программе модернизации сетей водоканала уже улучшили качество предоставления услуги для 247 тысяч саратовцев.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. На сегодняшний день обновили порядка 13 километров сетей, работы на других участках продолжаются.

— Состояние водосетей — одно из ключевых направлений в Саратове, где требуется значительное финансирование на развитие. Поэтому было решено поддержать муниципалитет в решении этого вопроса. Программа рассчитана на ближайшие три года, в течение которых ежегодно планируется направлять на ремонт коммуникаций не менее миллиарда рублей. Таких вложений в водоканал в городе не было порядка 30 лет.

В первую очередь обновляются наиболее аварийные участки, где коммуникации сильно изношены. Средний срок эксплуатации прежних сетей превышал полвека, самая старая замененная труба была проложена более 70 лет назад. По тем объектам, где уже заменили магистрали, в общей сложности за последние несколько лет было зафиксировано свыше 200 порывов, в результате которых для тысяч жителей ограничивалось водоснабжение.

— Поселок Дачный — было устранено 40 аварий.

— Внутриквартальный водопровод по улице Лунной — было устранено 27 аварий.

— Водопровод по улице Тульской — было устранено 25 аварий.

Гарантийный срок службы новых труб составляет не менее 50 лет. Программа по ремонту коммуникаций в Саратове будет продолжена. Уже определена перспектива на ближайшие два года. Главная задача — максимально снизить количество аварий на сетях, — написал губернатор в своем ТГ-канале.

Подготовила Наталья Мерайеф