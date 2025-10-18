Мэр Саратова навестил пострадавшую от взрыва газа на Блинова семью

Михаил Исаев навестил одну из семей, проживающую в пункте временного размещения, чье жилье пострадало в результате обрушения на ул. Блинова, 2

Как сообщил глава Саратова, всего во временном жилье до настоящего времени находятся 16 человек. Всем владельцам квартир пострадавшего подъезда по поручению губернатора Романа Бусаргина предоставляется жилье аналогичное утраченному. Сертификаты на приобретение квартир выдаются министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

— Семья, которую навестил сегодня, уже подобрала новую квартиру. В понедельник администрация Ленинского района поможет побыстрее закрыть все бумажные вопросы, чтобы ребята могли поскорее переехать в свой новый дом, — отметил Исаев в своем ТГ-канале.

Ольга Сергеева