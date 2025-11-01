Кадеты Саратова готовятся к юбилейному «Параду Победы»

В саратовской кадетской школе-интернате № 1 продолжается интенсивная строевая подготовка.

Учащиеся отрабатывают шаг для участия в юбилейном «Параде Памяти», который 7 ноября пройдет в Самаре в пятнадцатый раз. Мероприятие посвящено историческому параду 1941 года, и Саратовскую область на нем представит команда из 51 кадета.

Опытный участник парада Сергей Назаров отметил, что в этом году кадеты готовы к любым погодным условиям, вспомнив прошлогодний снегопад во время мероприятия.

Организацией парада занимается региональное отделение «Российского военно-исторического общества» при поддержке партии «Единая Россия» и Администрации президента.

За 14 лет существования проекта в нем приняли участие представители 89 субъектов РФ и 25 иностранных государств, а общее количество участников превысило миллион человек.

Ольга Сергеева