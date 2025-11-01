Управление Роскомнадзора по Саратовской области реорганизовано без огласки причин

Региональное управление Роскомнадзора по Саратовской области подверглось реорганизации.

В соответствии с новой структурой, саратовское подразделение войдет в состав окружного управления по Приволжскому федеральному округу.

Подтверждение данной информации изданию «Саратов 24» предоставил бывший руководитель ведомства Андрей Кащеев. Он сообщил о своем увольнении по собственному желанию, однако воздержался от комментариев относительно причин реорганизации.

Отметим, что Кащеев занимал должность руководителя саратовского управления Роскомнадзора с августа 2023 года. Проводимые изменения предполагают централизацию функций надзора в сфере связи и массовых коммуникаций на окружном уровне.

Ольга Сергеева