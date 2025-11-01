В Саратове продают мобильную агроферму с зеленью за 3,5 млн

В Саратове появилось необычное предложение для предпринимателей — продается мобильная агроферма по выращиванию зелени.

Установка площадью 30 квадратных метров использует гидропонную технологию, позволяющую выращивать салаты и пряные травы без земли.

Проект полностью готов к работе и ранее поставлял свежую зелень в рестораны и кафе города. По словам продавца, спрос на продукцию регулярно превышал производственные возможности. Ферма требует для размещения участок всего 0,3 сотки с подключением к электросети, водопроводу и канализации. Управление бизнесом осуществлял один человек.

В прошлом году среднемесячная прибыль предприятия составляла около 103 тысяч рублей. Причиной продажи готового бизнеса за 3,5 миллиона рублей стало перепрофилирование собственника на новые проекты после выигрыша тендеров в другой сфере деятельности.

Ольга Сергеева