УФАС выявило необоснованный рост цен в сети саратовских заправок

Саратовская ФАС выявила необоснованный рост цен на бензин у одной из сетей АЗС.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области зафиксировало неоправданное удорожание топлива марок АИ-92 и АИ-95 на заправках одной из сетей. В ведомстве считают, что такая ценовая политика ущемляет интересы потребителей и создаёт для них невыгодные условия.

В адрес компании направлено предупреждение с требованием устранить нарушения до 31 июля 2026 года. В случае игнорирования предписания нарушителю грозит административная ответственность — штрафы или возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, ранее региональные власти продлили лимиты на продажу бензина до 15 июля.

Ольга Сергеева