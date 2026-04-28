В апреле в Саратовской области возобновили отопительный сезон из-за похолодания

В Саратовской области решили возобновить отопление.

Министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин прокомментировал ситуацию с возвратом тепла в дома и соцучреждения.

По его словам, в первой половине апреля местные власти закончили отопительный сезон из-за подходящей погоды и многочисленных просьб граждан снизить платежи за коммуналку. Однако сейчас температура опустилась ниже нормы, и возникла необходимость подтапливать жилые дома и социальные объекты.

«Это сложный и длительный технологический процесс. Ряд муниципалитетов уже издали распоряжения о возобновлении отопительного сезона. Также подают тепло в соцучреждения с автономными источниками», — пояснил министр.

Минстрой ведёт мониторинг ситуации. Продолжает работать горячая линия: 8 (8452) 74-00-47. Номера местных линий — на сайте ведомства.

Напомним, губернатор Роман Бусаргин поручил проверить температуру в детсадах, школах и больницах и скорректировать её при необходимости. Поводом стали многочисленные жалобы на холод.

