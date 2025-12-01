Кадры для АПК: в Саратовской области создадут образовательно-производственный кластер

В Саратовской области дан старт масштабному проекту по подготовке специалистов для агропромышленного комплекса. Министр образования региона Александр Пажитнев обсудил с руководством компании «РусАгро» совместную заявку на участие в федеральной программе «Профессионалитет» в 2027 году.

Основой проекта станет сотрудничество Аткарского политехнического колледжа и Аткарского маслоэкстракционного завода. Для студентов уже открыты две новые специальности, связанные с технологиями производства жиров и продуктов питания. Компания инвестирует в создание современных учебных лабораторий, оснащённых актуальным оборудованием.

«Совместный проект обеспечит завод высококлассными технологами, а выпускников — гарантированным трудоустройством», — подчеркнул министр. Реализация начнётся после успешного прохождения конкурсного отбора.

Алика Толоконникова