Более тысячи спортсменов из 32 стран разыграли медали мирового первенства. Сборная России одержала безоговорочную победу, а саратовские бойцы внесли в её успех решающий вклад.

Саратов во второй раз подряд принял чемпионат и первенство мира по универсальному бою, подтвердив статус мировой столицы этого вида спорта. На соревнования съехался рекордный состав — более 1000 сильнейших бойцов из 32 стран.

После пяти дней состязаний сборная России стала безоговорочным лидером, завоевав 308 медалей. Второе место заняла команда Казахстана, третье — спортсмены из Абхазии.

Значительную часть успеха обеспечили саратовские бойцы, которые выиграли 35 наград, из них 14 — золотых. Этот результат стал закономерным итогом упорных тренировок и подтвердил высокий уровень развития универсального боя в регионе.