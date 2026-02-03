В ДТП с автобусом на выезде из Саратова пострадала пассажирка кроссовера

В Гагаринском районе Саратова 3 февраля на трассе столкнулись кроссовер и служебный автобус.

На трассе Р-228 вблизи села Шевыревка сегодня произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации Госавтоинспекции, около 11:16 столкнулись автомобили Toyota RAV4 и микроавтобус Sollers, принадлежащий дорожной службе.

За рулём кроссовера находился 69-летний мужчина, микроавтобусом управлял 55-летний водитель. В результате столкновения пассажирка Toyota была доставлена в больницу. Её личные данные в настоящее время устанавливаются.

Обстоятельства аварии, а также её возможные причины выясняются сотрудниками полиции.

Ольга Сергеева