Жители Саратова переживают за енота в прокуренной кальянной

Саратовцы встревожены судьбой енота, который содержится в одном из городских заведений.

Посетители кальянной «Енот» на улице Чернышевского пожаловались в надзорные органы на условия проживания животного.

По словам горожан, зверек по кличке Мико постоянно находится в прокуренном помещении, практически не имеет доступа к еде и воде. Активисты утверждают, что некоторые гости позволяют себе грубое обращение с питомцем. Жалобы направлены в прокуратуру, Роспотребнадзор и ветслужбу с требованием разобраться в ситуации.

На данный момент официальные ведомства ситуацию не комментируют. Однако на сайте самого заведения указано, что 10-летний енот приобретен в столичном питомнике. По версии администрации, для него обустроен отдельный вольер с усиленной вентиляцией, которая защищает животное от табачного дыма, и созданы все необходимые для комфортной жизни условия.

Ольга Сергеева