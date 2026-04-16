Как одна донация может изменить чью-то судьбу

В России 20 апреля отмечают Национальный день донора.

В Саратовской области сотни людей ежемесячно приходят в центры переливания крови, чтобы подарить кому-то шанс на жизнь.

Праздник берёт начало 20 апреля 1832 года, когда петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно перелил кровь роженице. Сегодня в регионе десятки тысяч доноров, более семи тысяч имеют статус «Почётный донор». В годы Великой Отечественной войны местные доноры сдали 71 тысячу литров крови, а по итогам 2025 года область победила во Всероссийском конкурсе как «Регион — лидер донорского движения».

Одна из ярких историй — саратовца Никиты Подставина. В 2019 году он сдал кровь на HLA-типирование, а через три года его генетический близнец потребовался Анне Мельниковой из Крыма с острым лейкозом. После 20 курсов химиотерапии пересадка состоялась. Осенью 2025 года донор и реципиент встретились в Москве. Группа крови Анны сменилась на первую положительную — как у Никиты.

В 2025 году более 16 тысяч жителей региона сдали кровь и её компоненты, из них 3400 человек — впервые. Саратовская область подключилась к Федеральному регистру доноров костного мозга в начале 2025 года, за это время кровь на типирование сдали 400 человек. Стать донором можно в Областном клиническом центре крови на Гвардейской, 27.

