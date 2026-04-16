В Саратове юннаты вырастили настоящую «индейскую клубнику»

В оранжерее саратовского областного центра экологии, краеведения и туризма зацвело фейхоа — растение, которое называют «индейской клубникой».

Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Дерево родом из Южной Америки способно достигать 4-5 метров в высоту, а его плоды по вкусу напоминают смесь земляники и киви. В природе опыление фейхоа происходит с помощью насекомых и ветра. В оранжерее же юные натуралисты кисточками аккуратно собирают пыльцу с одних цветков и переносят на другие.

В министерстве образования отметили, что фейхоа — одно из самых интересных растений в коллекции оранжереи центра дополнительного образования. Каждый год его цветение становится для детей настоящим событием и возможностью почувствовать себя учёными и исследователями.

Ольга Сергеева