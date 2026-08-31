Как выбрать печь для бани: эксперт назвала главные критерии

Правильно подобранная печь является одной из главных составляющих хорошей бани.

Но универсального варианта, который подойдёт каждому, не существует. Об этом в эфире программы «Гость в студии» рассказала директор магазина «Печи Камины» Ирина Углова.

По её словам, перед покупкой важно прежде всего определить, какой именно формат бани предпочитает человек. Для любителей сухого жара, например, финской сауны, подбираются одни модели, а для русской влажной бани нужны совершенно другие решения.

Важна и привычная температура. Одним посетителям нужно париться при 100 градусах, другим достаточно около 60. Поэтому печь должна соответствовать не только помещению, но и индивидуальным предпочтениям владельца.

Отдельное внимание необходимо уделить размеру печи. Она должна соответствовать площади и объёму бани, чтобы помещение прогревалось до комфортной температуры, а тепло и пар правильно распределялись по всему пространству.

Ирина Углова отметила, что значение имеют также материал печи, бюджет и другие технические особенности. При этом задача консультанта, по её словам, заключается не просто в продаже оборудования, а в индивидуальном подборе с учётом всех потребностей покупателя.

Специалисты магазина сами регулярно тестируют печи и поэтому на практике знают особенности разных моделей: какую температуру они способны поддерживать и для какого формата парения подходят.

«Если вы любите погорячее или похолоднее, называете свой бюджет — и здесь происходит подбор печи именно индивидуально», — подчеркнула Ирина Углова.

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