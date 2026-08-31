В саратовском регионе стало на 8 тысяч меньше школьников

В школах Саратовской области 1 сентября сядут за парты 242 тысячи учеников.

Из них почти 21 тысяча — первоклассники. Об этом на заседании правительства сообщил министр регионального образования Александр Блатман.

При этом, по данным региональных СМИ, численность учащихся постепенно снижается. В 2021 году за парты сели 250 тысяч детей — за пять лет спад составил 8 тысяч человек.

К 1 сентября полностью готовы 1443 образовательные организации, в том числе 562 школы и 616 детских садов. В рамках проекта по развитию инфраструктуры отремонтированы 53 школы, 39 детсадов, 41 спортзал и 41 учреждение дополнительного образования. Новое оснащение получили 82 школьных музея.

Для младшеклассников подготовлены 990 групп продлённого дня — их смогут посещать более 24 тысяч детей.

Министр также отметил, что дефицит педагогических кадров в регионе минимален: чистых вакансий осталось всего 0,2%, что ниже среднероссийского уровня.

Ольга Сергеева