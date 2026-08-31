В Саратовской области могут ввести санкции за розничную торговлю вейпами

В Саратовской области могут ввести штрафы за розничную продажу вейпов.

Новую меру разрабатывают депутаты Саратовской областной Думы.

«Саратовская областная Дума уже приняла закон о запрете розничной продажи вейпов. Чтобы обеспечить соблюдение этой меры, которая начнет действовать с 1 марта 2027 года, нам необходим следующий шаг. Проектируем поправки, которые обеспечат введение штрафов для нарушителей закона о запрете продажи вейпов», – сообщил спикер регионального парламента Алексей Антонов.

Как стало известно, к рассмотрению изменений уже приступила рабочая группа в областной Думе.

«Совместно с представителями Правительства области, контрольно-надзорными органами вырабатываем оптимальное решение. Продолжаем последовательную работу для сокращения потребления опасной продукции и защиты здоровья наших граждан», – подчеркнул Антонов.

Напомним, с 1 марта 2027 года в Саратовской области на 5 лет запрещается розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Штрафные санкции призваны обеспечить соблюдение этих мер.