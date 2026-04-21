Какие льготы с выплатами получают участники СВО и их семьи от Соцфонда

Участникам СВО и их семьям Социальный фонд России предоставляет льготы и выплаты.

Ветераны специальной военной операции и их близкие могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки от Социального фонда России. О ключевых возможностях рассказывает DVlife.ru.

Участники СВО вправе пройти бесплатное санаторно-курортное лечение в 12 реабилитационных центрах СФР по всей стране. Государство также компенсирует проезд до учреждения и обратно любым видом транспорта, включая личный автомобиль.

Период участия в спецоперации засчитывается в трудовой стаж в удвоенном размере, что ускоряет формирование пенсионных прав. Кроме того, ветеранам положена ежемесячная денежная выплата, компенсация при военной травме и технические средства реабилитации, которые можно оформить через электронные сертификаты.

Семьи военнослужащих также не остаются без внимания. Близким назначают единое пособие без учёта доходов мобилизованного. Беременные жёны получают единовременную выплату, а на детей участников СВО выплачивается ежемесячное пособие.

Ключевое преимущество — автоматизация процесса. Благодаря цифровизации и межведомственному обмену данными многие выплаты начисляются без подачи заявлений, что делает получение помощи максимально простым.

Ольга Сергеева