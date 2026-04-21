Росимущество планирует изменить назначение земли на Зеленом острове в Саратове

На Зелёном острове в Саратове могут появиться причалы для маломерных судов.

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области инициировало общественные обсуждения, касающиеся смены функционального назначения земли на Зелёном острове. Соответствующий приказ за подписью главы ведомства Михаила Бутылкина был подписан 17 апреля, а официально опубликован 20 апреля.

Согласно документу, инициатором изменений выступило территориальное управление Росимущества по Саратовской области. Федеральное ведомство ходатайствует о переводе участка из одной категории в другую: вместо текущего вида разрешённого использования «туристическое обслуживание» предлагается установить новый — «причалы для маломерных судов».

Общественные обсуждения стартовали 20 апреля и продлятся до 6 мая включительно. В период с 28 по 30 апреля все заинтересованные граждане и организации смогут направить свои предложения, замечания или возражения относительно обсуждаемого проекта. Итоги слушаний будут подведены после обработки поступивших откликов.

Алиса Эай