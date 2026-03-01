Календарная весна в Саратовской области начнется с плотного тумана и гололеда

В воскресенье 1 марта погода в Саратовской области начнет меняться, однако говорить о весеннем тепле пока рано.

Об этом предупредили в региональном Гидрометцентре.

Местами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ожидается ухудшение видимости и гололедица. Ветер усилится до 12 м/с — холодную воздушную массу сменит более теплая.

Температура будет постепенно повышаться. В воскресенье днем столбики термометров покажут от -4 до +1°С. А к понедельнику, 2 марта, дневная температура достигнет +2..+3°С.

Несмотря на плюсовые значения днем, говорить о сильном потеплении преждевременно, — отметили синоптики.

Ольга Сергеева